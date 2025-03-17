Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Bị Đo Lường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MEB hiện đang là nhà phân phối của các hãng thiết bị đo lường hàng đầu thế giới như Mitutoyo, Niigata Seiki (SK), Anmo, Kanetec, Otsuka, Issoku, Yamamoto,… tại Việt Nam.

* Mô tả công việc:

1. Quản trị hệ thống thông tin, soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động tại Phòng kinh doanh như: Lập báo giá, soạn hợp đồng, check điều khoản hợp đồng, đàm phán điều khoản hợp đồng

2. Quản lý dữ liệu hợp đồng, hồ sơ của công ty

3. Điều phối đặt hàng, giao hàng và tổng hợp đối chiếu hàng hóa với phòng mua hàng của công ty.

4. Thực hiện các giấy tờ (công văn, tờ trình xin phê duyệt các phần công việc phát sinh ngoài quy trình) liên quan đến các hoạt động phục vụ công việc kinh doanh.

5. Điều phối giao hàng và tổng hợp đối chiếu hàng hóa với khách hàng.

6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ/ Quản lý.