Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 800 USD

Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA

Mức lương
350 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 350 - 800 USD

Nhân viên Sale Admin chịu trách nhiệm hỗ trợ công việc hành chính cho bộ phận bán hàng, quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng và các tài liệu liên quan đến các giao dịch bán hàng. Họ là cầu nối giữa bộ phận bán hàng và các bộ phận khác trong công ty, giúp duy trì hoạt động bán hàng suôn sẻ và hiệu quả. Có thể được đào tạo để kiêm nhiệm phụ trách công việc kiểm định bơm?
Mô tả công việc :
• Hỗ trợ bán hàng: Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng khi cần thiết.
• Quản lý hồ sơ khách hàng: Lưu trữ và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý dữ liệu (CRM), bao gồm thông tin liên lạc, lịch sử giao dịch, và yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
• Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng, lập các chứng từ bán hàng, theo dõi quá trình giao hàng và đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ.
• Cập nhật và báo cáo doanh thu: Lập báo cáo doanh thu theo mẫu, theo dõi các chỉ số bán hàng, tổng hợp các số liệu từ đội ngũ bán hàng để báo cáo lên quản lý.
• Phối hợp với các bộ phận khác: Liên lạc với các bộ phận như kho, vận chuyển, tài chính để đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng và hiệu quả.
• Quản lý hợp đồng và tài liệu: Soạn thảo hợp đồng bán hàng theo mẫu, theo dõi việc ký kết hợp đồng và bảo đảm tính hợp lệ của các tài liệu liên quan.
• Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng: Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, yêu cầu từ khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình bán hàng.

Với Mức Lương 350 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

