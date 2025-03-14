Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Dic (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Warehouse Admin

- Quản lý kho HN, đơn vị out-source và các đơn vị vận tải khác tại Hà Nội.

Manager Hanoi warehouse, out-souce party and other carrier parties.

- Sắp xếp lịch giao hàng khi có PO chuyển tiếp từ Sales.

Arrange delivery schedule when received PO from Sales to meet requirement on PO.

- Phối hợp với Sales Admind, QA, QC, WH Admin, sản xuất trong Bình Dương trong các trường hợp:

Collaborate with Sales Admin, QA, QC, WH Admin, Production Dept. in Binh Duong for:

+ Nhận DO, COA, hóa đơn hoặc các chứng từ khác liên quan tới hàng xuất từ/đến Hà Nội.

Receiving DO, COA, Invoice and other documents related to goods delivered from/to Hanoi.

+ Cập nhật và theo dõi lịch sản xuất & điều chuyển kho ra Hà Nội hoặc hàng trả lại về Bình Dương

Updating and following manufacturing schedule & delivery schedule for goods from Binh Duong to Hanoi or goods return to Binh Duong.

+ Lập biên bản hàng hóa bất thường tại kho Hà Nội, hàng điều chuyển ra tới kho Hà Nội.

Making Non Conformity Report for goods at Hanoi warehouse or goods go to Hanoi.

- Giám sát, quản lý đơn vị out-source và các đơn vị vận tải khác trong quá trình khai thác kho, nâng hạ bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa để đảm bảo an toàn lao động, an toàn và vệ sinh khai thác kho và hàng hóa.

Monitor, manage out-source party and other carrier parties during warehousing, loading –unloading, delivery process to meet requirement of occupational safety and hygiene.