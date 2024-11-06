Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 277 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên ...và 1 địa điểm khác

- Tư vấn, hỗ trợ, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của công ty trực tiếp tại cửa hàng;

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng;

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau bán;

- Trưng bày, bảo quản, vệ sinh hàng hóa;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;

- Tính cách cầu thị, chịu khó, lăn xả;

- Có tinh thần máu lửa, đam mê kiếm tiền;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các đơn vị bán lẻ công nghệ hoặc ứng viên có kiến thức cơ bản về IT (Chưa có kiến thức & kinh nghiệm sẽ được cty đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 25.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng: 5.500.000đ/tháng + phụ cấp + thưởng doanh số)

Các chính sách:

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi đạt Thử việc;

- Được cung cấp đồng phục và các trang thiết bị làm việc;

- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương;

- Được thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, lễ, tết và các chế độ phúc lợi của công ty;

- Được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua laptop cho người thân tại công ty;

- Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ;

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;

- Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

- Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty.

