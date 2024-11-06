Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 277 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tư vấn, hỗ trợ, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của công ty trực tiếp tại cửa hàng;
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán và nhận hàng;
- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau bán;
- Trưng bày, bảo quản, vệ sinh hàng hóa;
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;
- Tính cách cầu thị, chịu khó, lăn xả;
- Có tinh thần máu lửa, đam mê kiếm tiền;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các đơn vị bán lẻ công nghệ hoặc ứng viên có kiến thức cơ bản về IT (Chưa có kiến thức & kinh nghiệm sẽ được cty đào tạo)
(Chưa có kiến thức & kinh nghiệm sẽ được cty đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 25.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng: 5.500.000đ/tháng + phụ cấp + thưởng doanh số)
Các chính sách:
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi đạt Thử việc;
- Được cung cấp đồng phục và các trang thiết bị làm việc;
- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương;
- Được thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, lễ, tết và các chế độ phúc lợi của công ty;
- Được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua laptop cho người thân tại công ty;
- Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ;
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;
- Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;
- Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

