Tuyển Sales thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: K76 Trường Sơn, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm liên quan đến mặt hàng container qua hệ thống marketing và data được Công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Hỗ trợ tư vấn, báo giá, giải đáp thắc mắc dựa theo nhu cầu của khách hàng để chốt đơn.
- Báo cáo tình trạng và tiến độ làm việc với khách hàng cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ( chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).
- Ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên là 1 lợi thế
- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống khách hàng.
- Tư duy tích cực, có trách nhiệm, chịu được áp lực.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000 (thử việc 1 tháng nhận 80% lương và 100% hoa hồng không áp KPI).
- Thưởng: Hoa hồng tùy theo năng lực bán hàng (có thể lên tới 20-30tr).
- Tổng thu nhập từ 10 - 30 triệu.
- Thưởng nóng theo ngày, tuần, tháng khi chốt được đơn.
- BHXH, BHYT, Lương T13, thưởng thâm niên và nhiều phúc lợi khác.
- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng đầu vào như bán hàng, marketing, làm việc nhóm,...
- Môi trường năng động, sạch sẽ, được đào tạo bài bản, hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CT CONT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 158 đường số 5, KĐT Lakeview City, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

