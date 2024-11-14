Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi trực tiếp với khách hàng để thực hiện Q&A, làm rõ yêu cầu, và nhận approve tài liệu

Thực hiện phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng

Từ yêu cầu ở mức khái quát từ khách hàng, tự phân tích và viết thành tài liệu BRD, SRS, URS, RUD, tài liệu basic design (mock up, wifeframe, ...) ...

Triển khai yêu cầu cho dự án

Phối hợp với nhóm phát triển trong suốt quá trình xây dựng và tương tác với khách hàng nhằm bám sát yêu cầu, sự thay đổi, mục tiêu và mong muốn của khách hàng

Tham gia vào quá trình pre-sale dự án, tạo tài liệu estimate và proposal

Làm việc, báo cáo kết quả công việc theo hướng dẫn, phân công của PM hoặc trưởng bộ phận

Có thể onsite tại Nhật nếu công việc yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kinh tế, quản trị, thương mại, ngôn ngữ Nhật,... ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp thành thạo

Từ 3 năm trở lên kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Thành thao các kỹ năng thu thập, phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc, xử lý tình huống tốt

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Có kỹ năng làm các tài liệu một cách chuyên nghiệp

Có khả năng tìm hiểu nghiệp vụ mới nhanh chóng

Thành thạo các công cụ thiết kế và tạo sơ đồ (Visio, drawio, Figma, ...)

Ưu tiên:

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Có kinh nghiệm tham gia vào quá trình pre-sale, viết proposal cho dự án

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các dự án về AI, Data Analysis

Có khả năng design, query DB là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm sử dụng Figma

Có thể đọc hiểu và giao tiếp tốt băng tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty;

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h30);

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (Bảo Việt);

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội;

Nghỉ ốm hưởng nguyên lương tối đa 30 ngày/ năm (có giấy chứng nhận của bệnh viện);

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày;

Nghỉ sinh lý phụ nữ theo luật lao động hiện hành.

Miễn phí đồ uống tại khu ăn uống của công ty;

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (từ 1000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ/tháng);

Phụ cấp thâm niên; phụ cấp chức vụ;

Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Beauty, CLB Dance...

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: nghỉ mát hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm....

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín.

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin