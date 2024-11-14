Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 CT1, Tòa C14 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi trực tiếp với khách hàng để thực hiện Q&A, làm rõ yêu cầu, và nhận approve tài liệu
Thực hiện phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng
Từ yêu cầu ở mức khái quát từ khách hàng, tự phân tích và viết thành tài liệu BRD, SRS, URS, RUD, tài liệu basic design (mock up, wifeframe, ...) ...
Triển khai yêu cầu cho dự án
Phối hợp với nhóm phát triển trong suốt quá trình xây dựng và tương tác với khách hàng nhằm bám sát yêu cầu, sự thay đổi, mục tiêu và mong muốn của khách hàng
Tham gia vào quá trình pre-sale dự án, tạo tài liệu estimate và proposal
Làm việc, báo cáo kết quả công việc theo hướng dẫn, phân công của PM hoặc trưởng bộ phận
Có thể onsite tại Nhật nếu công việc yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kinh tế, quản trị, thương mại, ngôn ngữ Nhật,... ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp thành thạo
Từ 3 năm trở lên kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Thành thao các kỹ năng thu thập, phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc, xử lý tình huống tốt
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
Có kỹ năng làm các tài liệu một cách chuyên nghiệp
Có khả năng tìm hiểu nghiệp vụ mới nhanh chóng
Thành thạo các công cụ thiết kế và tạo sơ đồ (Visio, drawio, Figma, ...)
Ưu tiên:
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm tham gia vào quá trình pre-sale, viết proposal cho dự án
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các dự án về AI, Data Analysis
Có khả năng design, query DB là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm sử dụng Figma
Có thể đọc hiểu và giao tiếp tốt băng tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty;
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h30);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (Bảo Việt);
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội;
Nghỉ ốm hưởng nguyên lương tối đa 30 ngày/ năm (có giấy chứng nhận của bệnh viện);
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày;
Nghỉ sinh lý phụ nữ theo luật lao động hiện hành.
Miễn phí đồ uống tại khu ăn uống của công ty;
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (từ 1000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ/tháng);
Phụ cấp thâm niên; phụ cấp chức vụ;
Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Beauty, CLB Dance...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: nghỉ mát hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm....
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín.
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà CT1, Toà nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

