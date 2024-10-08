Tuyển Senior Data Analyst thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

- Xử lý bảng dữ liệu: Tiếp nhận các yêu cầu từ các bộ phận, phân tích nhu cầu và xây dựng các bảng dữ liệu phù hợp phục vụ cho mục tiêu của tổ chức theo thời gian quy định

- Trực quan dữ liệu: Đánh giá & xây dựng các Dashboard Dữ Liệu Real-time trên Looker, OLAP hoặc Google Sheet phục vụ cho nhu cầu của các bộ phận. Quản lý & kiểm soát các Dashboard đang vận hành

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, hoặc có các giải pháp để các bộ phận có thể tiếp cận và ứng dụng dữ liệu dễ dàng

- Xây dựng các model dữ liệu, có ứng dụng toán học cơ bản / phức tạp nhằm hỗ trợ các stakeholders có thể dễ dàng hiểu được các vấn đề đang xảy ra tại doanh nghiệp

- Nâng cao trình độ trên các lĩnh vực, để có khả năng kết hợp các nhóm dữ liệu của các phòng ban, hoặc các nguồn data để thành các bảng dữ liệu có chức năng đưa ra thông tin triển khai chuyên sâu hơn.

- Đánh giá phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro và cơ hội tăng trưởng

- Đánh giá, Đề xuất cải tiến tối ưu quy trình hiệu suất hiệu quả của các team

- Xây dựng báo cáo định kỳ theo thời gian và chức năng, v.v.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

- Có kiến thức nền tảng tối thiểu về ít nhất 1 trong các lĩnh vực sau đây: Marketing, Tài chính, Phát triển ngành hàng

- Từng triển khai các bài phân tích / báo cáo bằng dữ liệu

- Có kiến thức về mô hình Toán học / xác suất thống kê: Regression, Correlation, ANOVA, Factor Analysis, etc.

- Có Business Mindset, hiểu cách thức vận hành của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp.

- Nắm rõ các Framework, mô hình chiến thuật, và chiến lược là một lợi thế.



Kỹ năng:

- Yêu cầu có kĩ năng về Xử lý dữ liệu, bao gồm và không giới hạn: Excel / Spreadsheet / SQL / PowerBI.

- Có kĩ năng về Tool Phân tích dữ liệu: SPSS.

- Đã từng thao tác với các nền tảng visualize dữ liệu: Looker. Studio, Tableu, OLAP, ...

- Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả.

- Kỹ năng Project Management.

Phúc Lợi Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

- Thu nhập: theo năng lực

- Phép năm, BHYT, BHXH theo quy định. Thưởng hiệu quả kinh doanh.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.

- Văn phòng làm việc tiện nghi, không gian mở, Studio với đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.

- Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi dành cho nhân viên.

- Các hoạt động nội bộ hấp dẫn.

- Cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức định kỳ hàng tháng.

- Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển

