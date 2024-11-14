Tuyển Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý nội dung, tương tác trên Fanpage và ZaloOA.
- Xây dựng và phát triển cộng đồng trên Group.
- Lên kế hoạch và tổ chức sự kiện offline.
- Phát triển nội dung sáng tạo cho kênh TikTok.
- Theo dõi và báo cáo hiệu quả marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Marketing, ưu tiên ngành mỹ phẩm, da liễu.
- Kinh nghiệm quản lý Fanpage, Zalo, TikTok và Group cộng đồng.
- Kinh nghiệm tổ chức sự kiện offline.
- Chủ động, trách nhiệm, cẩn thận.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà
Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết, BHXH, du lịch nghỉ mát,...
Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt cho cá nhân và người thân
Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm, Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
