Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Xây Dựng & Quản Lý Các Kênh Channel Của Thương Hiệu

Định hướng, triển khai, đo lường và đánh giá các chiến dịch nội dung trên nền tảng Facebook (Fanpage, group); Phát triển mở rộng các phễu social organic (Fanpage thương hiệu/ nhân hiệu) và hệ thống group cộng đồng; Tìm kiếm và mở rộng thêm các nền tảng chưa khai thác để quảng bá thương hiệu. Giải quyết các vấn đề rủi ro liên quan đến nền tảng (Spam, vi phạm, khiếu nại bản quyền, hacker,...).

Xây Dựng Và Quản Lý Nội Dung

Định hướng nội dung brand chuyển đổi (Thương hiệu, nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ) sáng tạo, phù hợp trên nền tảng social; Tin tức nội dung trên website, trên mạng xã hội, nội dung PR bên ngoài.... (bao gồm lên ý tưởng, viết và trình bày nội dung về hình ảnh và video clip) trên Fanpage, Website,... Phối hợp với phòng ban khác trong triển khai một số chiến dịch truyền thông; - Quản lý đội nhóm, định hướng đội ngũ seeding.

Phát Triển Mối Quan Hệ Với Kol/Koc

Lên kế hoạch tìm kiếm KOL/KOC theo chiến dịch truyền thông của công ty Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với KOL. Phối hợp với các phòng ban khác để phát triển hệ thống KOL/ KOC

Báo Cáo Đánh Giá Công Việc

Thực hiện các báo cáo với ban Lãnh đạo về kết quả công việc theo tuần/tháng/quý và các báo cáo khác. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị nhân lực ... Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông tuyển dụng/Truyền thông – Marketing Ưu tiên ứng viên có kỹ năng bổ trợ công việc: MC, Thiết kế, Quay dựng video Năng động, sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá Ứng viên đã từng tham gia các hoạt đồng Đoàn, CLB, Sự kiện là một lợi thế ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (9.000.000đ – 13.000.0000đ) + thưởng + phụ cấp. Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và chính sách khích lệ nhân sự. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm. Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc. Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.