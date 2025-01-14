Tuyển Social Media Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Terumo Vietnam Co., Ltd
- Hà Nội: Lot 44A – 44B – 44C, Quang Minh Industrial Zone, Chi Dong town, Me Linh district, Hanoi
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
1 - Mô tả công việc:
Quản lý các nhóm công việc:
(1) Tủ locker, đồng phục: Các nội quy sử dụng, cải tiến quy trình vận hành
(2) Điều phối xe: Quản lý nhà cung cấp, vận hành điều phối, các cải tiến nếu có
(3) Một số công việc và dự án khác theo sự phân công của cấp trên
2 - Quyền lợi:
- Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên
- Trợ cấp đi lại và nhà ở, thưởng chuyên cần
- Thưởng kinh doanh, thưởng Tết âm lịch, thưởng lễ (30/04; 02/09), thưởng Tết dương lịch
- Đóng bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá năng lực/điều chỉnh lương hàng năm
- Môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp
- Công ty có xe đưa đón tại một số điểm nội thành Hà Nội và khu vực lân cận
3. Thời gian làm việc: 08:00 ~ 16:45, nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật/ tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Terumo Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Terumo Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI