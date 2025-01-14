Tuyển Social Media Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1 - Mô tả công việc:

Quản lý các nhóm công việc:

(1) Tủ locker, đồng phục: Các nội quy sử dụng, cải tiến quy trình vận hành

(2) Điều phối xe: Quản lý nhà cung cấp, vận hành điều phối, các cải tiến nếu có

(3) Một số công việc và dự án khác theo sự phân công của cấp trên

2 - Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên

- Trợ cấp đi lại và nhà ở, thưởng chuyên cần

- Thưởng kinh doanh, thưởng Tết âm lịch, thưởng lễ (30/04; 02/09), thưởng Tết dương lịch

- Đóng bảo hiểm tai nạn 24/7, bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá năng lực/điều chỉnh lương hàng năm

- Môi trường làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp

- Công ty có xe đưa đón tại một số điểm nội thành Hà Nội và khu vực lân cận

3. Thời gian làm việc: 08:00 ~ 16:45, nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật/ tháng