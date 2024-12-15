Tuyển Social Media Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 03 Đường 105, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Lên kế hoạch và quản lý kế hoạch sản xuất nội dung cùng lịch bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của nhãn hàng (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.) theo yêu cầu của chiến dịch truyền thông thương hiệu/chiến dịch bán hàng hoặc tung bộ sưu tập mới.

Theo dõi, quản lý hiệu suất các bình luận và tương tác của khách hàng trên các trang mạng xã hội của nhãn hàng & đề xuất tối ưu.

Quản lý đội ngũ sáng tạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và đạt chất lượng.

Đảm bảo tính nhất quán trong hình ảnh thương hiệu và thông điệp.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất các chiến dịch truyền thông, từ đó đưa ra các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa kết quả.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc bán lẻ và ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ.

Khả năng lập kế hoạch sản xuất nội dung và triển khai trên nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng quản lý dự án và quản lý thời gian tốt.

Khả năng sáng tạo câu chuyện, nội dung tốt, bắt kịp các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực truyền thông xã hội.

Yêu thích và mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Tại Công Ty TNHH Thebluetshirt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15M+

Được mua sản phẩm TheBlueTshirt với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.

Nghỉ phép hàng năm theo quy định của công ty.

Nhận quà tặng vào dịp chào đón nhân viên mới, dịp sinh nhật và các ngày lễ.

Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thebluetshirt

