Tuyển Social Media Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
- Risk control: Analysis harzards, waste managerment, quarterly monitor
- Incident response: Emergency plan, investigate, countermeasure, hold chemical and environmental drills
- Raising awareness: Compulsory trainings, internal trainings
- Management system: Develop & control internal rule, ISO 14001
- Legal compliance: Periodic reports, work with Authorities, Environment licenses
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Experience: Fresh graduates are welcome. Having 1-2 years of experience in environmental engineering is a plus. Knowledge of ISO 14001, preparing environmental reports for authorities, and environmental monitoring is an advantage.
- Skills: Good at MS Office and fluent in English communication
Working time: 7:30 AM - 17:10 PM, Monday - Friday
Location: 695 Quang Trung, Ward 8, Go Vap Dist, HCMC
Tại Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
