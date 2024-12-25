Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 76A Út Tịch, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Đảm bảo tăng độ nhận diện của thương hiệu Công ty trên các kênh truyền thông, từ đó mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
1. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông xã hội:
• Quản lý và thực hiện xây dựng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, v.v. tăng độ nhận diện thương hiệu công ty.
• Lên kế hoạch và triển khai nội dung sáng tạo, phù hợp với từng kênh truyền thông.
2. Tương tác và quản lý cộng đồng:
• Quản lý các cộng đồng người quan tâm đến Công ty và sản phẩm trên các trang mạng xã hội - theo dõi và phản hồi hợp lý có liên quan đến Công ty.
• Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.
3. Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung:
• Tự sáng tạo và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video... hằng ngày hoặc theo campaign cụ thể.
• Cập nhật xu hướng và phân tích các số liệu liên quan nhằm tối ưu nội dung và chỉ số liên quan (lượt tương tác, theo dõi, truy cập, chuyển đổi...)
4. Khác:
• Phân tích dữ liệu người dùng và đưa đưa ra báo cáo chi tiết cho Trưởng phòng Marketing và đưa ra các ý kiến đóng góp để cải thiện.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
2. Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, Kinh tế, PR hoặc các chuyên ngành liên quan.
3. Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm tương đương.
4. Kỹ năng:
• Thành thạo các công cụ tạo nội dung Marekting: quay chụp, Photoshop, ...
• Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý các kênh social media
• Có khả năng giao tiếp tốt
5. Tính cách: sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén với các xu hướng quảng cáo thịnh hành, chủ động, cẩn thận, chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-17h00).
• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
• TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...
• Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn, phát triển bản thân.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76A Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

