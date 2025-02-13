Tuyển Social Media Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Social Media Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Dai-ichi Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Dai-ichi Life Việt Nam

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Dai-ichi Life Việt Nam

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 512 Lý Thường Kiệt, P7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chuyên viên Social Media là người quản lý các tài khoản mạng xã hội của doanh nghiệp và nâng cao, phát triển thương hiệu đến với khách hàng mục tiêu.
• Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Instagram, Youtube,..)
• Lên kế hoạch, sản xuất, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty
• Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý
• Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social
• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h30 – 17h30. Thứ 7 từ 8h30 đến 12h00
• Địa điểm làm việc: 512 Lý Thường Kiệt, P7, Quận Tân Bình, Tp HCM

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản Trị kinh doanh, Báo chí, Marketing, PR hoặc các chuyên ngành liên quan
• Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý các kênh Social Media
• Hiểu biết căn bản về Marketing và hệ thống kênh và công cụ Marketing
• Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt
• Năng động, sáng tạo, nhiệt tình
• Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế hoạch edit video là một lợi thế

Tại Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
• Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
• Thu nhập từ 8tr-15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-ichi Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

