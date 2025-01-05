Tuyển Social Media CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Social Media CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CER GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CER GROUP

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CER GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 144

- 146

- 148 đường số 11, Khu phố 5, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

➢ Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, TikTok, Youtube, Linkedin,..). (30%)
➢ Lên kế hoạch, sản xuất, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty. (25%)
➢ Phối hợp với cấp trên để quản trị rủi ro, sự cố truyền thông liên quan đến công ty trên các trang mạng xã hội. (10%)
➢ Theo dõi và phản hồi hợp lý trước các bình luận có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do công ty cung cấp. (10%)
➢ Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social. (10%)
➢ Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.(5%)
➢ Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.
➢ Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

➢ Sinh viên đang học hoặc đã Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing/Truyền thông/ Báo chí/ PR... và các ngành liên quan
➢ Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
➢ Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý các kênh Social Media.
➢ Có hiểu biết căn bản về Marketing, công cụ Marketing.
➢ Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt.
➢ Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.
➢ Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế edit video là một lợi thế.
➢ Có quan hệ tốt với Báo chí là một lợi thế

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
➢ Được tham gia các sự kiện đặc biệt (Mega Live, Event,...)
➢ Cơ hội học hỏi, phát triển khả năng nghề nghiệp
➢ Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
➢ Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CER GROUP

CER GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144-146-148 Đường số 11, khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

