Tuyển Social Media Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty CP Beta Media
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty CP Beta Media

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công ty CP Beta Media

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chiến lược nội dung: Xây dựng và phát triển chiến lược nội dung cho các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, v.v.) nhằm đạt được mục tiêu tăng tương tác, phát triển thương hiệu. Sản xuất nội dung: Sáng tạo và quản lý các bài viết, hình ảnh, video, infographic, và các loại nội dung khác phù hợp với đặc điểm của từng nền tảng mạng xã hội. Lên kế hoạch và đăng tải nội dung một cách thường xuyên và hiệu quả, hỗ trợ team chỉnh sửa hình ảnh và video. Quản lý cộng đồng: Theo dõi, trả lời các câu hỏi, phản hồi từ người dùng trên các kênh truyền thông xã hội, đảm bảo duy trì tương tác tích cực và xử lý các phản hồi khủng hoảng kịp thời. Phân tích và báo cáo: Theo dõi hiệu suất của các chiến dịch truyền thông xã hội bằng cách sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.), đưa ra các báo cáo định kỳ và điều chỉnh chiến lược nếu cần. Phối hợp với các bộ phận liên quan: Làm việc chặt chẽ với team Design, PR, và Marketing để đảm bảo các nội dung truyền thông xã hội đồng bộ với chiến lược chung của công ty. Cập nhật xu hướng: Nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội, đề xuất các ý tưởng sáng tạo và triển khai những nội dung mới mẻ, thu hút.
Chiến lược nội dung: Xây dựng và phát triển chiến lược nội dung cho các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, v.v.) nhằm đạt được mục tiêu tăng tương tác, phát triển thương hiệu.
Sản xuất nội dung: Sáng tạo và quản lý các bài viết, hình ảnh, video, infographic, và các loại nội dung khác phù hợp với đặc điểm của từng nền tảng mạng xã hội. Lên kế hoạch và đăng tải nội dung một cách thường xuyên và hiệu quả, hỗ trợ team chỉnh sửa hình ảnh và video.
Quản lý cộng đồng: Theo dõi, trả lời các câu hỏi, phản hồi từ người dùng trên các kênh truyền thông xã hội, đảm bảo duy trì tương tác tích cực và xử lý các phản hồi khủng hoảng kịp thời.
Phân tích và báo cáo: Theo dõi hiệu suất của các chiến dịch truyền thông xã hội bằng cách sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.), đưa ra các báo cáo định kỳ và điều chỉnh chiến lược nếu cần.
Phối hợp với các bộ phận liên quan: Làm việc chặt chẽ với team Design, PR, và Marketing để đảm bảo các nội dung truyền thông xã hội đồng bộ với chiến lược chung của công ty.
Cập nhật xu hướng: Nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội, đề xuất các ý tưởng sáng tạo và triển khai những nội dung mới mẻ, thu hút.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về các kênh Social Media (FB, IG, Tiktok...) Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế. Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan. Kỹ năng viết, đọc hiểu tiếng Anh khá Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Thành thạo tin học văn phòng
Am hiểu về các kênh Social Media (FB, IG, Tiktok...)
Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng viết, đọc hiểu tiếng Anh khá
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực Lương tháng 13, thưởng kinh doanh... Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour, Teambuilding, Sinh nhật,... Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, 12 ngày phép năm Có bảo hiểm sức khỏe AAA sau khi ký hợp đồng Tặng vé xem phim hàng tháng
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh...
Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour, Teambuilding, Sinh nhật,...
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, 12 ngày phép năm
Có bảo hiểm sức khỏe AAA sau khi ký hợp đồng
Tặng vé xem phim hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Beta Media

Công ty CP Beta Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

