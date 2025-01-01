Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Với vai trò Social Media Supervisor, bạn sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tương tác và hỗ trợ doanh số cho hệ thống bán lẻ. Bạn sẽ là người kết nối thương hiệu với khách hàng qua nội dung sáng tạo, quản lý cộng đồng và phân tích hiệu quả chiến dịch.

Xây dựng chiến lược truyền thông xã hội:

Phát triển kế hoạch nội dung định kỳ trên các nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, v.v.).

Định hướng phong cách và thông điệp truyền thông phù hợp với đặc thù ngành bán lẻ và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Triển khai và quản lý nội dung:

Lên ý tưởng, viết bài và phối hợp với đội ngũ thiết kế, sản xuất nội dung hình ảnh, video.

Đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh và thông điệp trên tất cả các nền tảng.

Theo dõi và phân tích hiệu quả

Đánh giá hiệu quả chiến dịch qua các chỉ số KPI (reach, engagement, conversion, v.v.).

Đưa ra các báo cáo và đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu thu thập được.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên ngành bán lẻ, FMCG.

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội và công cụ quản lý (Meta Business Suite, TikTok Ads, v.v.).

Kỹ năng sáng tạo nội dung, quản lý dự án và phân tích số liệu tốt.

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 8h30 -17h30 từ thứ 2- thứ 6.

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài

Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

