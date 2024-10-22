Tuyển Social Media HỘ KINH DOANH ABERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH ABERA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
HỘ KINH DOANH ABERA

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại HỘ KINH DOANH ABERA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung trên các kênh Owned Media (TikTok Channel, Fanpage, Youtube Channel, Website...) với mục tiêu xây dựng thương hiệu. Xây dựng kế hoạch ngân sách và kế hoạch nội dung bao gồm: Content Strategy, Communication Strategy theo tuần/tháng/quý cho các kênh Owned Media phù hợp với chiến lược branding của thương hiệu Abera. Sáng tạo các concept quảng cáo sáng tạo, khác biệt trên các kênh Paid Media với mục tiêu thúc đẩy mua hàng. Tìm kiếm và triển khai hoặc định hướng nội dung cho các micro, mini và big KOL/KOC, Celebrity... Nghiên cứu, đánh giá và triển khai nội dung trên các kênh truyền thông mới như Livestream, Podcast, Reels, YT short, Zalo Video. Phối hợp và làm việc hiệu quả với các bộ phận khác như: Digital marketer, Graphic Designer, Video Editor... Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên với ngành hàng mỹ phẩm, làm đẹp tại các agency hoặc nhãn hàng. Có khả năng sáng tạo content mạnh mẽ cho định dạng short video trên nền tảng TikTok, Reel, YT Short... Có khả năng nắm bắt xu hướng mạnh mẽ. Có sự hiểu biết sâu sắc đối với các nền tảng kỹ thuật số. Có sự hiểu biết sâu sắc về kiến thức marketing, content marketing. Có tư duy thẩm mỹ tốt trong mảng beauty. Có khả năng viết nội dung chuyên sâu về skincare là một lợi thế lớn.
Tại HỘ KINH DOANH ABERA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực, theo cơ chế: Lương cứng 15 - 18 triệu hoặc thỏa thuận. Thưởng dự án. Có cơ hội được training bởi các chuyên gia đến từ các nền tảng công nghệ lớn nhất hiện nay (TikTok, Google, Meta...). Có cơ hội được tài trợ 100% chi phí cho các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn. Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Executive - Thị trường VN. Leader - Quản lý nhân sự tại thị trường VN. Manager - Quản lý tổng cho thị trường VN và Global. Phụ cấp cơm trưa, cơm tối, gửi xe. Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN... Team building 2 lần/năm. Được hưởng các chính sách phúc lợi khác, theo quy định của công ty.
Vui lòng đính kèm PORTFOLIO khi đăng ký.
Địa chỉ văn phòng trụ sở: 255-257 Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, HCM
Thời gian làm việc: 8h-17h (thứ 2-7)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ABERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ABERA

HỘ KINH DOANH ABERA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

