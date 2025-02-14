Tuyển Social Media EMG Education làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Social Media EMG Education làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

EMG Education
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
EMG Education

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại EMG Education

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 91 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Xây dựng và triển khai chiến lược social media marketing và marketing truyền thống cho các sản phẩm/dịch vụ giáo dục của công ty (chương trình học, chứng chỉ ngoại ngữ...) trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,...
• Lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho các chiến digital marketing và marketing truyền thống nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và ngân sách.
• Đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình khuyến mãi cho các chiến dịch Marketing chung.
• Thường xuyên cập nhật và định hướng các nội dung theo xu hướng trên các nền tảng xã hội cho team content.
• Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các kế hoạch marketing đã duyệt, bao gồm việc trực tiếp chịu trách nhiệm các kênh digital và social media như:
• Quản trị và phát triển độ nhận diện của các sản phẩm giáo dục của công ty trên các kênh digital marketing
• Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty theo từng thời điểm trên các kênh Google, social media…
• Quản lý và phát triển nội dung (bài viết, hình ảnh, video…) trên các kênh social media, đảm bảo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu.
• Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động trên các nền tảng phụ trách, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại EMG Education Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMG Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EMG Education

EMG Education

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

