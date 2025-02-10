Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 - 118 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, TikTok, Youtube, Linkedin,..). (30%)

Lên kế hoạch, sản xuất, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty. (25%)

Phối hợp với cấp trên để quản trị rủi ro, sự cố truyền thông liên quan đến công ty trên các trang mạng xã hội. (10%)

Theo dõi và phản hồi hợp lý trước các bình luận có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do công ty cung cấp. (10%)

Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social. (10%)

Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.(5%)

Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang học hoặc đã Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing/Truyền thông/ Báo chí/ PR... và các ngành liên quan

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý các kênh Social Media.

Có hiểu biết căn bản về Marketing, công cụ Marketing.

Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế edit video là một lợi thế.

Có quan hệ tốt với Báo chí là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 15.000.000 VNĐ (Gross)

Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật

Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

