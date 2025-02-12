Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

a. Quay phim, chụp ảnh và dựng video:

• Quay và dựng các clip liên quan đến hoạt động và sản phẩm của công ty (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo...).

• Cắt dựng video chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình ảnh.

b. Sáng tạo và thực hiện ý tưởng:

• Lên ý tưởng và triển khai các dự án quay - dựng video theo yêu cầu của công ty.

• Phối hợp với nhân viên content để quay và dựng các video phù hợp với chiến lược marketing.

c. Quản lý kho nội dung:

• Xây dựng và quản lý kho lưu trữ video, hình ảnh liên quan đến các hoạt động của công ty.

• Tìm kiếm và sưu tầm các video sáng tạo, có giá trị và phù hợp với xu hướng.

d. Theo dõi xu hướng:

a. Update nhanh chóng các trend mới trên các nền tảng như TikTok và áp dụng vào nội dung công ty.

e. Livestream và kỹ thuật:

• Set up và vận hành thiết bị phục vụ các buổi livestream.

• Đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh trong các hoạt động quay và chụp ảnh.

f. Các công việc khác:

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

• Hỗ trợ các công việc liên quan đến quay, chụp và dựng video khi cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực quay phim, dựng video.

• Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Premiere, After Effects, Final Cut Pro hoặc tương đương).

• Hiểu biết về bố cục, ánh sáng, màu sắc, và các nguyên tắc cơ bản trong quay phim.

• Kỹ năng sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

3. Ưu tiên:

• Ứng viên có kinh nghiệm sản xuất nội dung trên TikTok hoặc các nền tảng xã hội.

• Có khả năng thiết kế và chỉnh sửa đồ họa cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 10-15tr net, hoặc thương lượng tùy theo kinh nghiệm. Thưởng theo hiệu quả công việc.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

• Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin