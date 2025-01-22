Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại The Garden làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

I. MỤC ĐÍCH

Ban Công Nghệ Thông Tin xây dựng chiến lược Công nghệ cho tổ chức, cung cấp dịch vụ Công Nghệ trong chuỗi khối ngành nghề của tổ chức và ban Lãnh Đạo. Kết nối mắt xích chính trong hệ thống khối Công Nghệ Thông Tin toàn cầu của tổ chức.

Kiểm soát về công nghệ, sử dụng mô hình công nghệ hàng đầu trong quản trị, vận hành, đầu tư và phát triển cho tổ chức, doanh nghệp. Từng bước chuyển đổi số toàn diện từ đơn vị chuyển môn cho đến tổ chức.

Đặt Công Nghệ luôn là nền tảng vững chắc gắn liền với cơ cấu quản trị của tổ chức. Làm tăng giá trị của Đơn vị, tổ chức.

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ

1. Trách nhiệm chính

• Phát triển, duy trì và quản lý các ứng dụng phần mềm đang có và sẽ có. Chủ động trong việc phát triển các hệ thống quản lý và chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

• Có khả năng lập trình front-end và back-end.

• Có kinh nghiệm lập trình các ứng dụng mobile, phần mềm. Có kinh nghiệmvề mảng quản trị nhân sự (HRM); Quản lý công việc, dự án bất động sản (PS); Quản lý khách hàng (CRM); Hệ thống quản lý điểm bán (POS), Quản lý cư dân (PMS) là một lợi thế.

• Có kỹ năng về triển khai đào tạo các ứng dụng phần mềm.