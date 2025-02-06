Tuyển Solution Architect Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Mô tả công việc:

1. Tư vấn giải pháp quảng cáo và xây dựng kế hoạch

• Tư vấn phương pháp tối ưu hóa chiến lược sử dụng các nền tảng SSP, DMP, và SSP trong hệ sinh thái quảng cáo lập trình (Programmatic)

• Đề xuất và triển khai chiến lược quảng cáo kết hợp giữa các nền tảng Programmatic và OTT.

• Xây dựng các giải pháp về bảng giá dịch vụ, giải pháp định dạng quảng cáo phù hợp.

• Phối hợp với đội ngũ Sales, Ads Operation xây dựng các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu khách hàng (Proposal / Pitching Deck)

• Trực tiếp tham gia quá trình đấu thầu dự án với đội ngũ nội bộ và khách hàng.

2. Giám sát quá trình thực hiện chiến dịch đã kí kết

• Theo dõi, đảm bảo quá trình thực hiện chiến dịch quảng cáo theo cam kết với khách hàng

• Tham gia tham vấn và xử lý các vấn đề phát sinh trong xuyên suốt dự án

• Đánh giá hiệu suất chiến dịch và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thu thập được từ các chiến dịch trước đó

• Liên lạc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như Sales, Ad Operations, và Data Analytics để đảm bảo hiệu suất chiến dịch

3. Quản lý mối quan hệ khách hàng:

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết với khách hàng