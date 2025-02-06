Tuyển Solution Architect Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Tuyển Solution Architect Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings

Solution Architect

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Solution Architect Tại Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings

Mức lương
500 - 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

Mô tả công việc:
1. Tư vấn giải pháp quảng cáo và xây dựng kế hoạch
• Tư vấn phương pháp tối ưu hóa chiến lược sử dụng các nền tảng SSP, DMP, và SSP trong hệ sinh thái quảng cáo lập trình (Programmatic)
• Đề xuất và triển khai chiến lược quảng cáo kết hợp giữa các nền tảng Programmatic và OTT.
• Xây dựng các giải pháp về bảng giá dịch vụ, giải pháp định dạng quảng cáo phù hợp.
• Phối hợp với đội ngũ Sales, Ads Operation xây dựng các giải pháp quảng cáo phù hợp với nhu cầu khách hàng (Proposal / Pitching Deck)
• Trực tiếp tham gia quá trình đấu thầu dự án với đội ngũ nội bộ và khách hàng.
2. Giám sát quá trình thực hiện chiến dịch đã kí kết
• Theo dõi, đảm bảo quá trình thực hiện chiến dịch quảng cáo theo cam kết với khách hàng
• Tham gia tham vấn và xử lý các vấn đề phát sinh trong xuyên suốt dự án
• Đánh giá hiệu suất chiến dịch và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thu thập được từ các chiến dịch trước đó
• Liên lạc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như Sales, Ad Operations, và Data Analytics để đảm bảo hiệu suất chiến dịch
3. Quản lý mối quan hệ khách hàng:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết với khách hàng

Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings

Công Ty Cổ Phần DatVietVAC Group Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-solution-architect-thu-nhap-500-1-000-thang-tai-ho-chi-minh-job296813
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CapitaLand Development (Vietnam)
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CapitaLand Development (Vietnam)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Intes Co., Ltd
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Intes Co., Ltd
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DigiEx Group
Tuyển Solution Architect DigiEx Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DigiEx Group
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CapitaLand Development (Vietnam)
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CapitaLand Development (Vietnam)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Intes Co., Ltd
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Intes Co., Ltd
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DigiEx Group
Tuyển Solution Architect DigiEx Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DigiEx Group
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm