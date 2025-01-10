Tuyển System Engineer Nextop Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Nextop Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 12F Keangnam, 72F Office Building, Pham Hung, Tu Liem, Hanoi.
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
- ITの技術資料を翻訳し、会議では日本人の通訳を行う。
- お客様と開発チームとの架け橋となる。
- お客様と相談のうえ、要求事項を分析し、解決方法を提案する。
- 業務のSRSの資料を作成し、開発チームへ引き継ぐ。
- PMと共にスケジュールを作成して、プロジェクトの進捗管理を行う。
- お客様に提出する前に成果物の品質をチェックする。
- PMの指示に従い業務を遂行する
- Dịch các tài liệu kỹ thuật về IT và dịch trong các buổi họp với các đối tác người Nhật;
- Là cầu nối trao đổi giữa khách hàng và đội dự án;
- Trao đổi với khách hàng để lấy yêu cầu, phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Nextop Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nextop Co., Ltd
