Tuyển System Engineer Nextop Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- ITの技術資料を翻訳し、会議では日本人の通訳を行う。

- お客様と開発チームとの架け橋となる。

- お客様と相談のうえ、要求事項を分析し、解決方法を提案する。

- 業務のSRSの資料を作成し、開発チームへ引き継ぐ。

- PMと共にスケジュールを作成して、プロジェクトの進捗管理を行う。

- お客様に提出する前に成果物の品質をチェックする。

- PMの指示に従い業務を遂行する

- Dịch các tài liệu kỹ thuật về IT và dịch trong các buổi họp với các đối tác người Nhật;

- Là cầu nối trao đổi giữa khách hàng và đội dự án;

- Trao đổi với khách hàng để lấy yêu cầu, phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp;