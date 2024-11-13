Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Mức lương
Từ 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Republic, Số 18E, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Từ 75 Triệu

- Thực hiện cuộc gọi tới khách hàng tiềm năng để giới thiệu và mời khách hàng đến xét nghiệm máu hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra khách hàng còn được tặng thêm các sản phẩm sữa dinh dưỡng và yến chưng từ các đối tác.
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng tại các bệnh viện uy tín, các trung tâm tầm soát sức khoẻ (Medlatec, BV Tâm Anh, BV Hoàn Mỹ,...)
- Lập kế hoạch và quản lý danh sách cuộc gọi.
- Cập nhật thông tin khách hàng và kết quả cuộc gọi vào hệ thống.
- Phối hợp với các bộ phận khác để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi mua dịch vụ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu phân bổ của giám đốc điều hành.
- Đây là lĩnh vực y tế và công ty vừa mới thành lập mọi thứ đã đi vào vận hành rất chuẩn chỉnh chúng tôi quyết định tuyển dụng bộ phận Tele MKT để hỗ trợ Bộ phận kinh doanh trong việc tư vấn, hỗ trợ và đặt lịch hẹn thăm khám.
- Môi trường làm việc trên tinh thần hỗ trợ nhiệt tình các ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng đam mê kiếm tiền và kiên trì nổ lực là ứng viên chúng tôi cần.
- Tất cả sự cố gắng và lương thưởng chính sách tôi tin rằng sẽ không làm các bạn thất vọng.

Với Mức Lương Từ 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm.
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và đàm phán.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Làm việc nhóm tốt, chịu áp lực công việc và đạt chỉ tiêu.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về chăm sóc sức khỏe và các gói khám sức khỏe.

Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.500.000 đồng/tháng + hoa hồng + THƯỞNG NÓNG tiền mặt hàng tuần/tháng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động, du lịch, team building hằng năm.
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Làm việc tại văn phòng với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị hiện đại.
Thường xuyên có các hoạt động văn hoá vui chơi tạo niềm vui và động lực làm việc.
Ngoài ra nhân viên của công ty còn có thêm chính sách chăm sóc sức khỏe cho người thân (ba mẹ, con, vợ chồng,...)
Nếu có tăng ca Chủ nhật hưởng 200% lương.
Trích thư từ Quản lý: Anh là quản lý của bộ phận. Xuất phát của anh là một nhân viên và làm trái ngành với việc này. Bằng đam mê chinh phục giấc mơ để không ngừng anh có thể đảm đương các vị trí Teamlead, Seniors Teamlead, Callcenter Manager. Ứng viên anh tuyển chỉ cần em thật sự tin em sẽ làm tốt, kiên trì, chịu khó thì nhất định anh sẽ hỗ trợ các bạn. Hy vọng các bạn sẽ quan tâm tới lĩnh vực gắn liền sức khỏe con người và mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Ổn định về công việc và tạo ra môi trường đoàn kết tuy nhiên cũng cạnh tranh về chỉ tiêu với mức lương có thể lên đến 30tr/ tháng anh hy vọng các bạn ứng viên đừng bỏ qua.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Republic, Số 18E, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

