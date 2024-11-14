Tuyển Thiết Kế Đồ Họa 3D thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Thiết Kế Đồ Họa 3D thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần truyền thông Vietart
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng ý tưởng, triển khai thiết kế 3D, bóc tách kỹ thuật, các mô hình dự án sân khấu, gian hàng triển lãm cho sự kiện và hội nghị.
- Thiết kế phối cảnh, sâu khấu sự kiện.
- Thực hiện các bản vẽ mặt bằng bố trí, dựng hình ảnh, clip 3D.
- Hoàn thiện bản vẽ cuối cùng, bản vẽ kỹ thuật trước khi sản xuất.
- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng, nguyên vật liệu của các hạng mục sản xuất.
- Đề xuất phương án thi công hiệu quả, tiết kiệm và an toàn phù hợp với từng chương trình.
- Tham gia vào các buổi họp với đối tác, khách hàng để lấy thông tin và thuyết trình ý tưởng sáng tạo.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 02 năm trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật,... (hoặc có các bằng cấp, chứng chỉ tương đương).
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: 3DS MAX/ SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop...
- Đam mê công việc thiết kế, có sự sáng tạo cao.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế cả 2D.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ.
Thử việc: 01 tháng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.
Phụ cấp: Xăng xe: 200,000đ/tháng. Ăn trưa: 35,000đ/ngày. Điện thoại: 200,000đ/tháng.
Chế độ phúc lợi ốm, đau, hiếu, hỉ và các ngày lễ Tết trong năm.
Tham gia chế độ BHXH,BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Công ty cổ phần truyền thông Vietart

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 9, tòa ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

