Tuyển Thiết Kế Đồ Họa 3D thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa

- Tham gia xây dựng ý tưởng, triển khai thiết kế 3D, bóc tách kỹ thuật, các mô hình dự án sân khấu, gian hàng triển lãm cho sự kiện và hội nghị.

- Thiết kế phối cảnh, sâu khấu sự kiện.

- Thực hiện các bản vẽ mặt bằng bố trí, dựng hình ảnh, clip 3D.

- Hoàn thiện bản vẽ cuối cùng, bản vẽ kỹ thuật trước khi sản xuất.

- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng, nguyên vật liệu của các hạng mục sản xuất.

- Đề xuất phương án thi công hiệu quả, tiết kiệm và an toàn phù hợp với từng chương trình.

- Tham gia vào các buổi họp với đối tác, khách hàng để lấy thông tin và thuyết trình ý tưởng sáng tạo.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

- Kinh nghiệm 02 năm trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật,... (hoặc có các bằng cấp, chứng chỉ tương đương).

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: 3DS MAX/ SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop...

- Đam mê công việc thiết kế, có sự sáng tạo cao.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế cả 2D.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ.

Thử việc: 01 tháng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.

Phụ cấp: Xăng xe: 200,000đ/tháng. Ăn trưa: 35,000đ/ngày. Điện thoại: 200,000đ/tháng.

Chế độ phúc lợi ốm, đau, hiếu, hỉ và các ngày lễ Tết trong năm.

Tham gia chế độ BHXH,BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và công ty.

