Tuyển Nhân Viên Trưng Bày thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đảm nhận việc sắp xếp và trưng bày sản phẩm sao cho hiệu quả và đẹp mắt nhất
Sắp xếp lại hàng hóa theo những yêu cầu có sẵn của nhãn hàng, thương hiệu
Trưng bày các sản phẩm hàng hóa tại cửa hàng đúng theo layout, sắp xếp hàng hóa in floor, window, thay đổi tạo hình ma nơ căng tại cửa hàng.
Đảm bảo các khu vực, cách bày trí hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn được đưa xuống..

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc được tiếng Anh căn bản để xem VM guidelines và products. Có style cá tính, thích và biết mix & match trang phục.
Cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan cho vị trí này.
Nhận biết các xu hướng và các hoạt động hiện tại trong thiết kế, thời trang.
Có kỹ năng giao tiếp tốt để trình bày ý tưởng cho người khác
Biết cách vận dụng không gian để sắp xếp và trưng bày hàng hóa 1 cách hiệu quả.
Biết tự tạo động lực cũng như thúc đẩy bản thân phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn = Lương cứng + Phụ cấp 350.000 + Thưởng doanh số cửa hàng + Tăng ca
(Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc)
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số
Tham gia các hoạt động Team building do Công ty tổ chức
Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

