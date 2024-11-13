Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Euroha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Euroha
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty Cổ Phần Euroha

Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty Cổ Phần Euroha

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Công ty TNHH thương mại vật tư Nam Hải, Tầng 9, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1

- 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Ngõ 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận các hồ sơ các công trình, lên thiết kế sơ bộ và chi tiết các hệ cửa nhôm xingfa, nhôm cầu cách nhiệt,vách kính mặt dựng, cabin tắm, lan can cầu thang, cửa kính thủy lực để chuẩn bị thi công
- Khảo sát đo đạc, giám sát kiểm tra chất lượng các công trình và quản lý thợ trong quá trình thi công
- Làm việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, thi công. Bàn giao và nghiệm thu với chủ đầu tư.
- Quản lý mọi công việc liên quan đến thi công tại công trình
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức, thực hiện các công việc theo quy định Công ty.
- Chi tiết hơn nữa được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Vẽ được Cad và đọc thành thạo các bản vẽ
- Ưu tiên có kinh nghiệm nhôm kính, nội thất, vật liệu xây dựng.
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt. Gắn bó công ty lâu dài
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Euroha Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 12 – 15 triệu + các khoản thưởng khác theo hiệu quả kinh doanh.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Thưởng sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty, thăm hỏi theo chế độ công đoàn cơ sở quy định...
- Tham gia BHXH, 12 ngày phép/năm.
- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm,
- Ăn trưa tại nhà hàng tầng 10 công ty,
- Thời gian làm việc từ 08h đến 17h thứ 2 tới thứ 7, nghỉ Chủ Nhật
Miễn phí tập Gym 6 tháng theo chương trình hỗ trợ CBNV của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Euroha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Euroha

Công Ty Cổ Phần Euroha

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường B1, Khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

