Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ý tưởng thiết kế:
Nghiên cứu và phát triển các ý tưởng thiết kế sáng tạo cho các bộ sưu tập thời trang trẻ em từ chất liệu dệt kim, đảm bảo phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.
Phác thảo và thiết kế:
Sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp để vẽ phác thảo, tạo mẫu và thiết kế chi tiết cho các sản phẩm thời trang trẻ em bao gồm quần áo, phụ kiện dệt kim.
Chọn lựa chất liệu và màu sắc:
Tìm kiếm và chọn lựa các chất liệu dệt kim, màu sắc phù hợp với từng bộ sưu tập, đảm bảo tính an toàn và thân thiện với làn da trẻ em.
Hợp tác với các bộ phận liên quan:
Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất, marketing và bán hàng để đảm bảo sản phẩm thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường.
Theo dõi xu hướng thời trang:
Cập nhật liên tục xu hướng thời trang trẻ em trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt kim, đảm bảo các thiết kế luôn mới mẻ và hấp dẫn.
Quản lý dự án thiết kế:
Lập kế hoạch và quản lý tiến độ các dự án thiết kế, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Thời trang hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm thiết kế thời trang, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang trẻ em và sản phẩm dệt kim. Kỹ năng vẽ máy: Kỹ năng vẽ máy tốt, có khả năng sử dụng các phần mềm Kỹ năng sáng tạo và nghệ thuật: Có khả năng sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và đam mê thời trang. Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Chi tiết và tỉ mỉ: Chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong thiết kế
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Thời trang hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm thiết kế thời trang, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang trẻ em và sản phẩm dệt kim.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng vẽ máy: Kỹ năng vẽ máy tốt, có khả năng sử dụng các phần mềm
Kỹ năng vẽ máy:
Kỹ năng sáng tạo và nghệ thuật: Có khả năng sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và đam mê thời trang.
Kỹ năng sáng tạo và nghệ thuật:
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp:
Chi tiết và tỉ mỉ: Chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong thiết kế
Chi tiết và tỉ mỉ:

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe, Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,
Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

