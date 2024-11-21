Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 244 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Tham gia nghiên cứu các xu hướng sản phẩm, thiết kế của công ty, khách hàng, đối thủ và xu hướng nội địa/quốc tế

Tổng hợp thông tin, báo cáo nghiên cứu thị trường, chất liệu, xu hướng ...

Tìm hiểu, nghiên cứu phát triển NPL

Lên thiết kế, bản vẽ 2D cho từng dòng sản phẩm theo CCSP của mùa/năm

Hoàn thiện PI thiết kế, tạo lập YCCM chi tiết cho từng mã hàng

Theo dõi và cập nhật tiến độ phát triển mẫu của BST

Kiểm tra thông số, form dáng và cấu trúc các mẫu, so sánh với yêu cầu của Thiết kế chính.

Làm biên bản Fitting điều chỉnh nếu có

Phối hợp bộ phận kỹ thuật xây dựng định mức NPL của từng mã hàng, sản phẩm

Hỗ trợ các công việc chung của phòng trong các buổi Fitting, Chụp hình BST ...

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và TP Sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, từ 24 tuổi trở lên

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Thiết kế, Thời trang, May mặc

Ưu tiên có kinh nghiệm trợ lý, thiết kế các bên cùng phân khúc

Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000đ đến 10.000.000đ theo năng lực

Hỗ trợ ăn trưa 780.000đ

Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn thường xuyên.

Cơ hội tham gia các dự án, fashion show, sự kiện nội địa & quốc tế

Tham gia các chương trình văn hóa nội bộ, du lịch, thưởng lễ tết, sinh nhật ....

Môi trường trẻ, năng động, luôn đề cao sự sáng tạo.

Ưu đãi khi mua các sản phẩm của I.H.F

Cùng hàng loạt những trải nghiệm tuyệt vời khác tại ngôi nhà chung Châu Bách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

