Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12/6 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc

- Quản lý kho, soạn và giao hàng nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thời gian, chất lượng hàng hóa đến tay KH.

- Xuất nhập hàng đảm bảo đúng và đủ số lượng cho bên giao hàng.

- Xuất hàng đảm bảo đầy đủ giấy tờ, kiểm tra đơn hàng, phiếu giao hàng, phiếu nhập hàng để đối chiếu. Lưu trữ thông tin đầy đủ.

- Quản lý hàng trả về, hàng thu hồi do khiếu nại chất lượng, hàng chờ xử lý.

- Phối hợp với bộ phận Kế toán để thực hiện công tác kiểm kê kho định kỳ hàng ngày, tháng hoặc đột xuất.

- Xếp dỡ hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc kiểm tra, lấy hàng.

- Kết hợp với một số bộ phận xây dựng KPI phù hợp cho nhân viên kho.

- Xây dựng quy trình đóng gói hàng hóa, quy trình vận hành kho.

- Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp/chuyên môn: Trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Thành thạo excel.

Nam, tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý kho.

Sức khỏe tốt, trung thực và kỹ năng làm việc độc lập.

Chủ động trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, quyết đoán, khéo léo, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Lương cơ bản: 9 - 11tr + Thưởng

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7, 8h - 17h

BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày ++...

Thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ v.v...

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm việc.

Company trip hàng năm.

Thưởng lương tháng 13 và thưởng thêm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

