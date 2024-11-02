Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Sản xuất

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12/6 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Quản lý kho, soạn và giao hàng nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thời gian, chất lượng hàng hóa đến tay KH.
- Xuất nhập hàng đảm bảo đúng và đủ số lượng cho bên giao hàng.
- Xuất hàng đảm bảo đầy đủ giấy tờ, kiểm tra đơn hàng, phiếu giao hàng, phiếu nhập hàng để đối chiếu. Lưu trữ thông tin đầy đủ.
- Quản lý hàng trả về, hàng thu hồi do khiếu nại chất lượng, hàng chờ xử lý.
- Phối hợp với bộ phận Kế toán để thực hiện công tác kiểm kê kho định kỳ hàng ngày, tháng hoặc đột xuất.
- Xếp dỡ hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc kiểm tra, lấy hàng.
- Kết hợp với một số bộ phận xây dựng KPI phù hợp cho nhân viên kho.
- Xây dựng quy trình đóng gói hàng hóa, quy trình vận hành kho.
- Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan. Thành thạo excel. Nam, tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý kho. Sức khỏe tốt, trung thực và kỹ năng làm việc độc lập. Chủ động trong công việc. Kỹ năng giao tiếp tốt, quyết đoán, khéo léo, chịu được áp lực công việc.
Bằng cấp/chuyên môn: Trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
Thành thạo excel.
Nam, tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý kho.
Sức khỏe tốt, trung thực và kỹ năng làm việc độc lập.
Chủ động trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, quyết đoán, khéo léo, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9 - 11tr + Thưởng Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7, 8h - 17h BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày ++... Thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ v.v... Hỗ trợ đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm việc. Company trip hàng năm. Thưởng lương tháng 13 và thưởng thêm theo năng lực.
Lương cơ bản: 9 - 11tr + Thưởng
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7, 8h - 17h
BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày ++...
Thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ v.v...
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm việc.
Company trip hàng năm.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng thêm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16A LÊ HỒNG PHONG, P12, Q10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

