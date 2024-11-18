Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 ngõ 34 Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho lãnh đạo để phục vụ việc quản lý điều hành.
Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Lãnh đạo.
Kết nối, theo dõi, nhắc nhở lịch làm việc của lãnh đạo với các đơn vị trong công ty và đối tác, khách hàng bên ngoài.
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Lãnh đạo.
Soạn thảo văn bản, tài liệu, công văn và lưu trữ tài liệu theo chỉ đạo của Lãnh đạo.
Trợ giúp lãnh đạo trong công tác đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện được phân công.
Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học.
Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ.
Giới tính: Nữ, từ 26 – 33 tuổi, ngoại hình khá
Kinh nghiệm tối thiểu
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Thư ký/ trợ lý cho lãnh đạo tại các đơn vị quy mô tập đoàn là một lợi thế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tốt nghiệp khối trường Kinh tế, ưu tiên Đại học Ngoại thương, Kinh tế quốc dân....
Kiến thức: Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp.
Năng lực chuyên môn
Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin.
Năng lực bổ trợ:
+ Tư duy tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề;
+ Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet;
+ Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các đối tác và khách hàng bên ngoài.
Thái độ làm việc
Chịu được áp lực công việc.
Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, tự tin.
Trung thực, ham học hỏi, kiên nhẫn.
Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, không ngại làm việc ngoài giờ.
Biết lắng nghe và chia sẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;
Được làm việc với những người có trình độ chuyên môn cao;
Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật tháng, Teambuilding, Year End Party,...
Chế độ chung
Lương: Thỏa thuận theo năng lực (cao);
Được xét tăng lương hàng năm và tăng lương sớm theo năng lực;
Thưởng lương tháng 13, thưởng quý, các ngày lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương thực tế;
Ngày phép: 12 ngày/năm, có phép thâm niên;
Đầu năm du xuân, team building, du lịch hè (trong nước/nước ngoài);
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Trợ cấp
Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại;
Hỗ trợ chi phí công tác;
Có quà tặng cho CBNV có con nhỏ: Tết thiếu nhi, trung thu, li xì đầu năm. CBNV nữ được nhận quà 08/03, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Ngõ 34, Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

