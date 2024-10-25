Tuyển Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 6.5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 6.5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn bàn, giới thiệu menu. Nhận đơn hàng, ghi order, tính tiền, thanh toán cho khách hàng. Kiểm tra, quản lý tiền mặt, chứng từ thanh toán. Báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày cho quản lý. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý. Duy trì vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.
Chào đón khách hàng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn bàn, giới thiệu menu.
Nhận đơn hàng, ghi order, tính tiền, thanh toán cho khách hàng.
Kiểm tra, quản lý tiền mặt, chứng từ thanh toán.
Báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày cho quản lý.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Duy trì vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel) Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, vui vẻ, nhiệt tình. Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel)
Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, vui vẻ, nhiệt tình.
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực+ tip, thưởng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN). Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Cơ hội thăng tiến cao. Hỗ trợ ăn ở cho nhân viên ở xa
Lương thỏa thuận theo năng lực+ tip, thưởng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến cao.
Hỗ trợ ăn ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1-2 B2 Rừng Cọ, KĐT Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

