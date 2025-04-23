Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần STM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần STM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần STM
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công ty cổ phần STM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần STM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Định hướng, điều hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác kế toán và tham mưu cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch;
Chịu trách nhiệm trình bày báo cáo tài chính định kỳ như: Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên, góp phần vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ CĐ chuyên ngành kế toán Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kế toán tổng hợp
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất
Sức khỏe tốt, cẩn thận, thẳng thắn, chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm với công việc
Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, phần mềm kế toán

Tại Công ty cổ phần STM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Được công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị trong quá trình làm việc
Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật Lao động Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết,...)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, vui vẻ. Nhiều hoạt động sinh nhật, du lịch, team buildimg hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần STM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần STM

Công ty cổ phần STM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

