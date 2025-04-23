Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương - Hà Nội - Hải Phòng ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, mục tiêu doanh số cho đội nhóm.

Quản lý, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh, hỗ trợ họ đạt được mục tiêu cá nhân và nhóm.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên, đưa ra các giải pháp cải thiện.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Phát triển các chương trình khuyến mãi, xúc tiến thương mại để tăng doanh thu.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp trên.

Quản lý và tối ưu hóa chi phí hoạt động của đội nhóm.

Tham gia các sự kiện, hội chợ để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng mới.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phụ trách Miền Bắc.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh.

Hiểu biết sâu sắc về thị trường bán lẻ và các kênh phân phối.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, huấn luyện và động viên đội nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng lập báo cáo, phân tích số liệu.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ BHSK PVI care.

Phụ cấp xăng xe, tiền ăn, điện thoại, đi lại.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

