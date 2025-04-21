Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông sản phẩm.

Chịu trách nhiệm về Content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động, hình ảnh về sản phẩm dự án của công ty trên các tài khoản : Facebook, zalo, Webside..

Thống kê phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả của các kênh quảng cáo.

Trực điện thoại hotline.

Làm hợp đồng kinh tế với các khách hàng mới và hết hạn.

Quản lý mẫu bảng dựng, mẫu catalog, mẫu phong bì, mẫu đóng gói.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, có thể chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tuân thủ yêu cầu của cấp trên đưa ra.

Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK Thì Được Hưởng Những Gì

Bữa trưa miễn phí tại công ty

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động

Lương cứng: 9,000,000đ – 13,000,000đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

