Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Geleximco, Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Học và thực hành nhập liệu, nhập khẩu dữ liệu trên phần mềm kế toán
Sắp xếp in hồ sơ, chứng từ Phòng Kế Toán.
Thực hiện các công việc kiểm soát doanh thu, chi phí, các công việc kế toán khác theo phân công của kế toán trưởng.
Hỗ trợ làm đề nghị thanh toán, trình ký hồ sơ.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Kế toán và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn học Đại học năm 4 hoặc mới ra trường theo học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính công.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức về Excel, nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính.
Ưu tiên: Chủ động trong công việc, muốn phát triển chuyên môn nghề nghiệp.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 2 - 4tr/tháng
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.
Thời gian làm việc: T2-T7 (8h30-17h30)
Hỗ trợ dấu mộc làm báo cáo (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N03 KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

