Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ tổng hợp, báo cáo, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh;

Lập báo cáo doanh thu, chi phí, các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng định kỳ của công ty;

Kiểm soát, đối chiếu, nhắc công nợ của khách hàng, đối tác;

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp/ mới tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng,…;

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng;

Chủ động, ham học hỏi, thái độ làm việc tích cực và cầu tiến; Quan điểm công việc rõ ràng, trách nhiệm, trung thực;

Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt;

Có khả năng chịu được áp lực và linh hoạt trong công việc;

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp lương trong quá trình thực tập (Trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn);

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thực tế, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm;

Hỗ trợ định hướng phát triển thế mạnh bản thân và lộ trình nghề nghiệp;

Văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển mạnh mẽ;

Được tham gia các hoạt động văn hóa sôi nổi của công ty: Du lịch, teambuilding, bonding, liên hoan, sinh nhật, YEP,…;

Cơ hội được trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích lũy kinh nghiệm về Branding, Truyền thông, Marketing;

Được đào tạo theo mô hình training on job; Được cập nhật và nâng cao các kiến thức chuyên môn liên tục từ công ty và đối tác;

Được tham gia các cuộc thi giải case chuyên nghiệp của công ty;

Được đào tạo và tham gia các buổi đào tạo/ khóa học miễn phí về nghiệp vụ Marketing, Branding, Planning;

Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức ngay khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP

