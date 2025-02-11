Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Eximland Building, 179EF Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu
• Kiểm tra chứng từ kế toán
• Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán
• Làm chứng từ kế toán: thu, chi,....
• Làm sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.
• Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu TBP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối các trường các chuyên ngành kế toán, tài chính, thuế,...
• Yêu cầu TTS đi làm tối thiểu 8 buổi/tuần
• Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi
• Thành thạo vi tính văn phòng, word, excel
• Có laptop và phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và các quy trình làm việc
• Phụ cấp xăng xe
• Hỗ trợ dấu mộc và số liệu trong thời gian thực tập
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm tốt
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy được mọi năng lực bản thân
• Tiếp xúc môi trường giáo viên nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Eximland Building, 179EF Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

