Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đặt phòng khách sạn
Giới thiệu, tư vấn đặt phòng cho khách hàng qua social platform (FB, zalo...), email, điện thoại...
Phối hợp với các phòng ban hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh có liên quan đến khách hàng, sản phẩm, giao dịch (nếu có).

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại các vị trí phát triển kinh doanh du lịch là một lợi thế
Kỹ năngHỗ trợ lương và dấu xác nhận thực tập
Thưởng hoa hồng cao khi bán được sản phẩm hoặc đạt chỉ tiêu kinh doanh
Xét duyệt lên nhân viên chính thức sau 2 tháng làm việc, ngay khi đạt được hiệu quả kinh doanh
Tham gia đào tạo bài bản về kỹ năng kinh doanh, bán hàng và nghiệp vụ du lịch.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Gen Z thân thiện và sáng tạo, được coaching làm việc với các mentor nhiều kinh nghiệm về kinh doanh
Cơ hội được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các đối tác lớn trong ngành du lịch
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 5 triệu VND
Lương cứng: Tới 2 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 22, phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

