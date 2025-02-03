Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hỗ trợ lương và dấu xác nhận thực tập Thưởng hoa hồng cao khi bán được sản phẩm hoặc đạt chỉ tiêu kinh doanh Xét duyệt lên nhân viên chính thức sau 2 tháng làm việc, ngay khi đạt được hiệu quả kinh doanh Tham gia đào tạo bài bản về kỹ năng kinh doanh, bán hàng và nghiệp vụ du lịch. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Gen Z thân thiện và sáng tạo, được coaching làm việc với các mentor nhiều kinh nghiệm về kinh doanh Cơ hội được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các đối tác lớn trong ng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đặt phòng khách sạn

Giới thiệu, tư vấn đặt phòng cho khách hàng qua social platform (FB, zalo...), email, điện thoại...

Phối hợp với các phòng ban hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh có liên quan đến khách hàng, sản phẩm, giao dịch (nếu có).

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại các vị trí phát triển kinh doanh du lịch là một lợi thế

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 5 triệu VND

Lương cứng: Tới 2 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

