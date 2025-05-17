Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên kế hoạch phát triển nội dung theo kế hoạch

Xây dựng nội dung bài viết trên Fanpage, Website, Tiktok

Tham gia cùng team xây dựng, đóng góp các ý tưởng nội dung trong các chiến dịch Marketing

Thực hiện các công việc theo khác theo yêu cầu từ quản lý Marketing

Viết bài Content Website, Content SEO, Content Social

Quay dựng cơ bản

Design ấn phẩm (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng viết content cơ bản, sáng tạo và nắm bắt xu hướng kịp thời

Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu. Khả năng biên tập, tổng hợp tin tức tốt.

Có kiến thức về các tính năng, chức năng của các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Google, Instagram, Zalo,...

Có khả năng sáng tạo, edit hình ảnh và quay phim chỉnh sửa video là một lợi thế

Có kinh nghiệm về content marketing, SEO là lợi thế

Được đào tạo trong các chương trình đào tạo nội bộ về kỹ năng, kiến thức Marketing

Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc full time, có hỗ trợ theo lịch học

Phụ cấp theo năng lực

Cơ hội học hỏi và làm việc trực tiếp cùng CEO kinh nghiệm, tham gia Team trẻ trung, nhiệt huyết và năng động, môi trường gen Z.

Được bồi dưỡng và phát triển, cơ hội học hỏi, trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 2 tháng đào tạo với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Được training các kỹ năng xây dựng nội dung B2C, B2B, Design, Digital, SEO,...

Hỗ trợ toàn bộ thủ tục giấy tờ, con dấu xác nhận thực tập của sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin