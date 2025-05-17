Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP XNK Tiên Phong VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP XNK Tiên Phong VN
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên kế hoạch phát triển nội dung theo kế hoạch
Xây dựng nội dung bài viết trên Fanpage, Website, Tiktok
Tham gia cùng team xây dựng, đóng góp các ý tưởng nội dung trong các chiến dịch Marketing
Thực hiện các công việc theo khác theo yêu cầu từ quản lý Marketing
Viết bài Content Website, Content SEO, Content Social
Quay dựng cơ bản
Design ấn phẩm (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng viết content cơ bản, sáng tạo và nắm bắt xu hướng kịp thời
Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu. Khả năng biên tập, tổng hợp tin tức tốt.
Có kiến thức về các tính năng, chức năng của các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Google, Instagram, Zalo,...
Có khả năng sáng tạo, edit hình ảnh và quay phim chỉnh sửa video là một lợi thế
Có kinh nghiệm về content marketing, SEO là lợi thế
Được đào tạo trong các chương trình đào tạo nội bộ về kỹ năng, kiến thức Marketing

Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc full time, có hỗ trợ theo lịch học
Phụ cấp theo năng lực
Cơ hội học hỏi và làm việc trực tiếp cùng CEO kinh nghiệm, tham gia Team trẻ trung, nhiệt huyết và năng động, môi trường gen Z.
Được bồi dưỡng và phát triển, cơ hội học hỏi, trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 2 tháng đào tạo với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Được training các kỹ năng xây dựng nội dung B2C, B2B, Design, Digital, SEO,...
Hỗ trợ toàn bộ thủ tục giấy tờ, con dấu xác nhận thực tập của sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Công ty CP XNK Tiên Phong VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 33 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

