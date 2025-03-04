Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Kstudy, CT3, DN3, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phối hợp cùng team Marketing chăm sóc, lên nội dung cho các kênh Social: Fanpage, Tiktok…

Tham gia lập kế hoạch Marketing cùng team Marketing cho các chiến dịch tuyển sinh trong năm

Tham gia lên hình, quay video, tổ chức sự kiện trong các chiến dịch truyền thông của công ty

Thực hiện các nhiệm vụ Marketing khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên theo học các ngành liên quan (Pr, Marketing, Truyền Thông, Báo Chí,...)

Không ngại lên hình xuất hiện trên các kênh truyền thông bao gồm: Tiktok, Facebook,...

Có khả năng viết lách, sáng tạo tốt là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm Social Content là một lợi thế

Biết sử dụng 1 số công cụ thiết kế và edit video như: Canva, Capcut... là một lợi thế

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (Thỏa thuận theo năng lực trung bình từ 2 - 4 triệu/tháng) + thưởng

Được training thêm các kỹ năng như thiết kế, Content, Sales,...

Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, học AI cùng các chuyên gia trong ngành

Được trải nghiệm và học tập hoàn toàn miễn phí tất cả các khóa học tại Trung tâm

Tham gia hoạt động ngoại khóa vui chơi, du lịch hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động sếp tâm lý không gò bó áp lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY

