Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Kstudy, CT3, DN3, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Phối hợp cùng team Marketing chăm sóc, lên nội dung cho các kênh Social: Fanpage, Tiktok…
Tham gia lập kế hoạch Marketing cùng team Marketing cho các chiến dịch tuyển sinh trong năm
Tham gia lên hình, quay video, tổ chức sự kiện trong các chiến dịch truyền thông của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ Marketing khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang là sinh viên theo học các ngành liên quan (Pr, Marketing, Truyền Thông, Báo Chí,...)
Không ngại lên hình xuất hiện trên các kênh truyền thông bao gồm: Tiktok, Facebook,...
Có khả năng viết lách, sáng tạo tốt là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm Social Content là một lợi thế
Biết sử dụng 1 số công cụ thiết kế và edit video như: Canva, Capcut... là một lợi thế
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc.
Không ngại lên hình xuất hiện trên các kênh truyền thông bao gồm: Tiktok, Facebook,...
Có khả năng viết lách, sáng tạo tốt là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm Social Content là một lợi thế
Biết sử dụng 1 số công cụ thiết kế và edit video như: Canva, Capcut... là một lợi thế
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (Thỏa thuận theo năng lực trung bình từ 2 - 4 triệu/tháng) + thưởng
Được training thêm các kỹ năng như thiết kế, Content, Sales,...
Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, học AI cùng các chuyên gia trong ngành
Được trải nghiệm và học tập hoàn toàn miễn phí tất cả các khóa học tại Trung tâm
Tham gia hoạt động ngoại khóa vui chơi, du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động sếp tâm lý không gò bó áp lực
Được training thêm các kỹ năng như thiết kế, Content, Sales,...
Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, học AI cùng các chuyên gia trong ngành
Được trải nghiệm và học tập hoàn toàn miễn phí tất cả các khóa học tại Trung tâm
Tham gia hoạt động ngoại khóa vui chơi, du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động sếp tâm lý không gò bó áp lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN KSTUDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI