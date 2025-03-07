Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty TNHH MTV Alifaco

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Triển khai các chiến dịch chạy ads trên nền tảng FB, Google,...
- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo.
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
- Phối hợp lên ý tưởng và tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm.
- Theo dõi, đánh giá chiến dịch quảng cáo của công ty
- Các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Có Laptop cá nhân.
- Sinh viên đã học xong chương trình học đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp và có thể đi làm full-time.
- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.
- Chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5 triệu + thưởng + phụ cấp.
- Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.
- Có cơ hội lên chính thức sau 1 tháng.
- Tea break hàng tuần, team building hàng năm.
- Thưởng Tết, hưởng chế độ theo đúng luật lao động.
- Môi trường start-up trẻ trung, cởi mở, sáng tạo, thúc đẩy khả năng phát triển mỗi cá nhân, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

