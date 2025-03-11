Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Viết content, hình ảnh, video, chạy ADS.

Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage.

Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,...

Biết thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop,... )

Sáng tạo, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Chạy quảng cáo sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng của công ty trên các kênh mạng xã hội ở thị trường Đông Nam Á

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiêm

Là sinh viên năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học chuyênngành marketing, truyền thông, báo chí hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Có laptop cá nhân.

Yêu thích và có định hướng phát triển với ngành marketing

Không ngại giao tiếp

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 5.000.000/tháng+ phụ cấp + Thưởng +% Doanh Số

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung các bạn 2x, 9x chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức hoặc thăng tiến lên leader khi bạn làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.