Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Viết content, hình ảnh, video, chạy ADS.
Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage.
Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,...
Biết thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop,... )
Sáng tạo, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
Chạy quảng cáo sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng của công ty trên các kênh mạng xã hội ở thị trường Đông Nam Á
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiêm
Là sinh viên năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học chuyênngành marketing, truyền thông, báo chí hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Có laptop cá nhân.
Yêu thích và có định hướng phát triển với ngành marketing
Không ngại giao tiếp
Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 5.000.000/tháng+ phụ cấp + Thưởng +% Doanh Số
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung các bạn 2x, 9x chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức hoặc thăng tiến lên leader khi bạn làm tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
