Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Ngõ 121, Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Google theo ngân sách được duyệt.
Lên ý tưởng sáng tạo, viết nội dung quảng cáo, xây dựng kịch bản và sản xuất video, thiết kế hình ảnh.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu các bộ chỉ số để đảm bảo KPIs.
Cùng nhiều công việc khác để giúp team Marketing "move fast, break things".

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Cử nhân các trường đại học với kết quả học tập tốt và định hướng theo đuổi ngành Marketing lâu dài.
Ưu tiên ứng viên hoạt động ngoại khóa năng nổ trong các CLB hoặc tổ chức sinh viên.
Ưu tiên ứng viên có sẵn kiến thức nền tảng về Content hoặc Digital Marketing.
Thông minh, chăm chỉ, tử tế.
Coachability cao - yếu tố quyết định bạn sẽ trở thành ai sau kỳ internship.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng 1.000.000 - 5.000.000 VND/tháng + thưởng commission + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có).
1.000.000 - 5.000.000 VND/tháng
Luôn sẵn sàng hỗ trợ dấu mộc thực tập và các tài liệu liên quan cho intern.
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần. Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực.
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, thưởng tự động 01 ngày công, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, (đặc biệt) phòng Gym on-site miễn phí, v.v...
Employee Well-being
Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết cho vị trí Marketing Intern với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.
Marketing Intern
đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm
Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm, khách hàng, các kỹ năng Inbound Marketing, Marketing Automation. Làm việc trên Data, thoải mái sử dụng các công cụ hỗ trợ (Ladipage, Real-time Report, Canva, Capcut...). Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới, và các công cụ Marketing, đo lường tân tiến nhất hiện nay.
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, WeGrow còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Văn hóa học tập mạnh mẽ
Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Cứ mỗi 5 Builders tại WeGrow sẽ có ít nhất một người từng giữ chức Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban... khi còn là sinh viên.
top talents
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
tạo ra giá trị thực tế
Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-1-5-trieu-thuc-tap-tai-ha-noi-job337313
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing Cổ Phần dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Cổ Phần dược phẩm Sakura
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Thương mại Tokuyo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Tokuyo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TMDV CUỘC SỐNG XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV CUỘC SỐNG XANH
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH bất động sản Red Group
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
3.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FFA
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty TNHH TeenUp
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH FANNAM
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Ikay làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Ikay
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Hương Việt Group
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm