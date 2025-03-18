Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Google theo ngân sách được duyệt.

Lên ý tưởng sáng tạo, viết nội dung quảng cáo, xây dựng kịch bản và sản xuất video, thiết kế hình ảnh.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu các bộ chỉ số để đảm bảo KPIs.

Cùng nhiều công việc khác để giúp team Marketing "move fast, break things".

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Cử nhân các trường đại học với kết quả học tập tốt và định hướng theo đuổi ngành Marketing lâu dài.

Ưu tiên ứng viên hoạt động ngoại khóa năng nổ trong các CLB hoặc tổ chức sinh viên.

Ưu tiên ứng viên có sẵn kiến thức nền tảng về Content hoặc Digital Marketing.

Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Coachability cao - yếu tố quyết định bạn sẽ trở thành ai sau kỳ internship.

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng 1.000.000 - 5.000.000 VND/tháng + thưởng commission + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có).

Luôn sẵn sàng hỗ trợ dấu mộc thực tập và các tài liệu liên quan cho intern.

Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần. Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, thưởng tự động 01 ngày công, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...

Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết cho vị trí Marketing Intern với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.

Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm, khách hàng, các kỹ năng Inbound Marketing, Marketing Automation. Làm việc trên Data, thoải mái sử dụng các công cụ hỗ trợ (Ladipage, Real-time Report, Canva, Capcut...). Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới, và các công cụ Marketing, đo lường tân tiến nhất hiện nay.

Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, TeenUp còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.

Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Cứ mỗi 5 Builders tại TeenUp sẽ có ít nhất một người từng giữ chức Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban... khi còn là sinh viên.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

