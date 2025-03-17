Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 Ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Thiết kế và hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông

Hỗ trợ Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...) một cách thường xuyên và hấp dẫn.

Phối hợp với các bộ phận khác (thiết kế, bán hàng,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập sinh ở các đơn vị

Khả năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.

Sử dụng cơ bản các công cụ hỗ trợ Digital Marketing (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, Photoshop, AI…)

Trách nhiệm, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp hàng tháng

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

