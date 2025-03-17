Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 59 Ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Thiết kế và hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông
Hỗ trợ Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...) một cách thường xuyên và hấp dẫn.
Phối hợp với các bộ phận khác (thiết kế, bán hàng,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.
Tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập sinh ở các đơn vị
Khả năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Sử dụng cơ bản các công cụ hỗ trợ Digital Marketing (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, Photoshop, AI…)
Trách nhiệm, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp hàng tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thời trang.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: - Hà Nội: Số 59 ngõ 5 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình - HCM: 728 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

