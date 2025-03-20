Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 109 Trường Chinh, Phương Liệt,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ Trưởng nhóm về các hoạt động triển khai dự án, nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch marketing và triển khai nội dung truyền thông, quảng cáo
Tổng hợp số liệu, xây dựng các biểu mẫu báo cáo cho dự án và các hoạt động tiếp thị
Giao tiếp và hợp tác: Làm việc hợp tác với các bộ phận liên quan để liên kết hoạt động tiếp thị với mục tiêu kinh doanh.
Khả năng thích ứng và học tập liên tục: Luôn cập nhật xu hướng ngành và các nền tảng tiếp thị mới nổi. Thể hiện khả năng học hỏi nhanh chóng và áp dụng kiến thức mới vào các dự án đang triển khai.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học tập chủ động, tận tâm học tập hàng ngày và chia sẻ kiến thức hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu công việc.
Thái độ tích cực, luôn tự tin sẽ làm được với niềm đam mê theo đuổi kết quả.
Tư duy phản biện và kĩ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng trình bày và trực quan hoá dữ liệu, báo cáo
Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông, quảng cáo là một lợi thế
Thành thạo Google Sheets, Excel là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 3.000.000 VNĐ
Phụ cấp cơm trưa: 700.000đ
Chuyên cần: 200.000 đ
Thưởng hiệu suất công việc
Thưởng lễ, tết
Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Gửi xe: Free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

