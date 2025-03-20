Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Trường Chinh, Phương Liệt,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ Trưởng nhóm về các hoạt động triển khai dự án, nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch marketing và triển khai nội dung truyền thông, quảng cáo

Tổng hợp số liệu, xây dựng các biểu mẫu báo cáo cho dự án và các hoạt động tiếp thị

Giao tiếp và hợp tác: Làm việc hợp tác với các bộ phận liên quan để liên kết hoạt động tiếp thị với mục tiêu kinh doanh.

Khả năng thích ứng và học tập liên tục: Luôn cập nhật xu hướng ngành và các nền tảng tiếp thị mới nổi. Thể hiện khả năng học hỏi nhanh chóng và áp dụng kiến thức mới vào các dự án đang triển khai.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học tập chủ động, tận tâm học tập hàng ngày và chia sẻ kiến thức hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu công việc.

Thái độ tích cực, luôn tự tin sẽ làm được với niềm đam mê theo đuổi kết quả.

Tư duy phản biện và kĩ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng trình bày và trực quan hoá dữ liệu, báo cáo

Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông, quảng cáo là một lợi thế

Thành thạo Google Sheets, Excel là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 3.000.000 VNĐ

Phụ cấp cơm trưa: 700.000đ

Chuyên cần: 200.000 đ

Thưởng hiệu suất công việc

Thưởng lễ, tết

Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Gửi xe: Free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin