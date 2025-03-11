Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú
- Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.
Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,...
Tham gia các sự kiện marketing.
Quay video ngắn, dựng phim quảng cáo.
Ứng dụng các công cụ AI việc tạo nội dung thu hút data
Tìm kiếm, đàm phán, book lịch các KOL,KOC, Affiliate theo các chiến dịch MKT
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Có laptop cá nhân.
Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài công ty liên quan đến Marketing và AI
Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập
Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
