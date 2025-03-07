Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chạy quảng cáo Facebook Ads, GG, ... chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đã học xong chương trình học

-Làm việc full time, có laptop cá nhân

-Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lc 5triệu + pc +%hh +thưởng (Thu nhập 8-15 triệu)

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng thực tập

- Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của công ty

-Được học hỏi về marketing chạy Ads, đào tạo bài bản từ đầu.

- Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân;

- Các chế độ thưởng, phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của công ty;

- Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin